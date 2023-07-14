Раскрыт способ сделать руки худыми за считаные секунды

Массажистка Фариа: чтобы сделать руки худыми, нужно избавиться от лишней жидкости в них

Массажистка из Лос-Анджелеса, США, Ребекка Фариа раскрыла способ сделать руки худыми за считаные секунды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео специалистка показала данный метод на своей клиентке. Сначала она сделала несколько ритмичных надавливаний на подмышечную впадину. После этого эксперт смазала руки кремом и провела ими от локтя до плеча. «Это нужно, чтобы избавиться от лишней жидкости, которая может застояться в ваших руках», — объяснила она и отметила, что данное действие необходимо повторить несколько раз.

Затем автор ролика провела руками от запястья к локтю. В завершение Фариа подняла руку клиентки вверх и повторила движения от подмышечной впадины до локтя.

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