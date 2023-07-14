В Германии заявили о готовности России долго выдерживать санкции

Spiegel: российская экономика способна годами выдерживать экономическое давление Запада

Cанкции, принятые Западом в отношении Москвы, не смогли сломить российскую экономику, которая способна годами выдерживать вводимые ограничения. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным экспертов из Германии, несмотря на ослабление российского рубля, экономика России не впала в рецессию. По их словам, слабый рубль помогает властям, которые могут покрыть дефицит госбюджета за счет продажи сырья. Они объяснили, что доходы от экспорта топлива РФ получает в иностранной валюте. При этом государство выплачивает пенсии, зарплаты и производит расходы внутри страны в рублях.

Они пришли к выводу, что из-за устойчивого развития экономики на уровне дефицита бюджета в 3-4 процента страна готова держаться долго.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что веденные западными странами санкции являются платой за свободу и за право быть независимыми.