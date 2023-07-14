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00:45, 14 июля 2023Мир

В МИД рассказали об отношении Зеленского ко внешним спонсорам

Замглавы МИД Грушко: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать. При этом дипломат в интервью Первому каналу рассказал, что Запад спровоцировал такие действия.

«Они [западные страны] сами создали эту ситуацию», — подчеркнул Грушко.

Ранее замглавы МИД России рассказал, что НАТО осознает катастрофические последствия приема Украины в альянс. Страны-члены блока также понимают, что подобное решение не укрепит безопасность союза.

В начале июля Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада. По его словам, ВСУ «пришлось прекратить наступление, потому что артиллерия прибыла слишком поздно». Об этом политик рассказал в интервью испанской газете El Mundo.

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    Марина Совина
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