Замглавы МИД Грушко: Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский требует от внешних спонсоров больше, чем они могут дать. При этом дипломат в интервью Первому каналу рассказал, что Запад спровоцировал такие действия.

«Они [западные страны] сами создали эту ситуацию», — подчеркнул Грушко.

Ранее замглавы МИД России рассказал, что НАТО осознает катастрофические последствия приема Украины в альянс. Страны-члены блока также понимают, что подобное решение не укрепит безопасность союза.

В начале июля Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада. По его словам, ВСУ «пришлось прекратить наступление, потому что артиллерия прибыла слишком поздно». Об этом политик рассказал в интервью испанской газете El Mundo.