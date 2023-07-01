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00:31, 1 июля 2023Бывший СССР

Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Запада

Зеленский заявил, что наступление не могло идти быстрее из-за недостаточной помощи Запада

Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Запада. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

«Наши партнеры поставляют оружие медленнее, чем ожидалось. Нам пришлось прекратить наступление, потому что артиллерия прибыла слишком поздно. Для нас важно иметь все оружие до того, как мы начнем действовать», — сказал он.

Ранее Зеленский признался, что Украина хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО. «Но каждый километр стоит жизни», — отметил украинский лидер. Он подчеркнул, что «быстрые вещи не всегда безопасны» и заявил, что предпочтет более медленный темп контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) при меньших потерях.

29 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал возможность урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что шанс на установление мира на Украине стал упущенным весной 2022 года по вине США и Евросоюза. Сейчас условия урегулирования конфликта для Киева будут другими.

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