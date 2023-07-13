В России рассказали о реальном отношении НАТО к вступлению Украины в альянс

Грушко: НАТО понимает, что прием Украины в альянс приведет к катастрофическим последствиям

Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что НАТО осознает катастрофические последствия приема Украины в альянс. Страны-члены блока также понимают, что подобное решение не укрепит безопасность союза, отметил дипломат в эфире Первого канала.

«НАТО не может существовать без противника, альянс поддерживает конфронтацию в мире за счет своего расширения», — подчеркнул Грушко.

Ранее президент США Джо Байден предсказал последствия членства Украины в НАТО во время военного конфликта. По его словам, атака на страну альянса приведет к участию в третьей мировой войне.

Саммит НАТО прошел 11-12 июля в Вильнюсе. На Украине сообщили о разочаровании итогами саммита, поскольку Киев не получил официального приглашения в блок.

В свою очередь, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил против приема Украины в НАТО. Так, политик назвал данный шаг ненужной провокацией, а также дорогой к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту.