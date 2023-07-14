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03:01, 14 июля 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Докучаевск и Донецк

СЦКК: ВСУ выпустили 11 снарядов по Докучаевску и Донецку
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 14 июля, выпустили по Докучаевску и Донецку 11 снарядов калибра 155 миллиметров, которые используются войсками НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в 00:05 со стороны Елизаветовки был обстрелян Докучаевск, а в 00:10 со стороны Уманского украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку.

13 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины за час трижды обстреляли Белгородскую область. Под ударом оказались Шебекинский, Краснояружский и Валуйский районы. На территории хутора Панков разорвалось шесть снарядов, которые были выпущены из крупнокалиберных минометов. По предварительным данным, солдаты ВСУ вели огонь из села Рыбалкино Харьковской области. По прямой эти населенные пункты удалены друг от друга чуть более чем на 2,5 километра.

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    Марина Совина
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