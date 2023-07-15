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11:06, 15 июля 2023Спорт

Теннисист Медведев ответил на вопрос о возможности выступать до 37 лет

Теннисист Даниил Медведев рассказал, что хочет в 37 лет играть на самом высоком уровне

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о возможности выступать до 37 лет. Его слова с пресс-конференции Уимблдона-2023 приводит ASAP Sports.

«Думаю, это возможно, но все будет зависеть от моего организма, от семьи. Если однажды дети или жена скажут, что хотят чаще видеть меня дома, может, я решу играть только "Большие шлемы". Если не получится, опущусь в рейтинге и завершу карьеру», — заявил 27-летний спортсмен.

Медведев добавил, что продолжение карьеры будет зависеть от многих вещей, но ему хотелось бы в 37 лет играть на самом высоком уровне. «Я буду стараться изо всех сил, чтобы получилось именно так», — заключил он.

14 июля Медведев вылетел в полуфинале Уимблдона-2023, проиграв испанцу Карлосу Алькарасу. Для россиянина — третьей ракетки мира это лучший в карьере результат на британском турнире.

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация не стали полностью отстранять россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой. Они продолжают принимать участие в турнирах в нейтральном статусе.

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