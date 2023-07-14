Теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2023

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале Уимблдона 2023 года, проходящего в Лондоне. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсмен уступил испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу соперника. Она длилась 1 час и 49 минут.

Выход в полуфинал стал лучшим результатом Медведева на Уимблдоне в карьере. Ранее он выходил лишь в четвертый круг в 2021 году.

В решающем матче Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем, который переиграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Финал состоится в воскресенье, 16 июля.