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18:36, 14 июля 2023Спорт

Джокович вышел в финал Уимблдона

Теннисист Новак Джокович победил итальянца Синнера и вышел в финал Уимблдона-2023

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона 2023 года, проходящего в Лондоне. Результаты доступны на сайте турнира.

В полуфинале 36-летний спортсмен оказался сильнее итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Она продолжалась 2 часа 48 минут.

В решающей встрече Джоковичу предстоит встретиться с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и россиянином Даниилом Медведевым. Он начнется позже 14 июля. Финал состоится в воскресенье, 16 июля.

11 июня Джокович в третий раз выиграл «Ролан Гаррос». Этот титул стал для него рекордным 23-м на турнирах «Большого шлема».

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    Анастасия Борисова
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