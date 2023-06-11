Джокович стал рекордсменом по победам на турнирах «Большого шлема»

Джокович выиграл «Ролан Гаррос» и завоевал рекордный титул на турнирах «Большого шлема»

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче теннисист одержал победу над норвежцем Каспером Руудом. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 13 минут.

36-летний Джокович в третий раз выиграл Открытый чемпионат Франции. Таким образом, он завоевал рекордный 23-й титул на турнирах «Большого шлема».

29 мая Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге «Ролан Гаррос» написал на камере фразу «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала заявление теннисиста воинственным и сочла его неуместным.