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16:31, 15 июля 2023Бывший СССР

В Госдуме прокомментировали слова главнокомандующего ВСУ о захвате Крыма

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Залужный дорого поплатится за угрозы захватить Крым

Фото: Nadia Fsnk / Unsplash

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявившего о желании захватить Крым при наличии средств. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал"», — сказал Шеремет. Он подчеркнул, что главком ВСУ «ответит за все свои военные преступления и угрозы».

Депутат добавил, что никто не имеет права угрожать жизни и здоровью жителям региона.

Ранее Залужный в разговоре с американской газетой The Washington Post сообщил, что намерен захватить Крым, когда у него появятся необходимые средства. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел, что главком ВСУ словами о недостатке средств фактически забил гвоздь в обещания президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров.

Перед этим Зеленский заявил, что не может представить Украину без Крыма. По словам украинского лидера, пока полуостров остается территорией России, конфликт не закончен.

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    Олег Давыдов
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