В Госдуме прокомментировали слова главнокомандующего ВСУ о захвате Крыма

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Залужный дорого поплатится за угрозы захватить Крым

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявившего о желании захватить Крым при наличии средств. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал"», — сказал Шеремет. Он подчеркнул, что главком ВСУ «ответит за все свои военные преступления и угрозы».

Депутат добавил, что никто не имеет права угрожать жизни и здоровью жителям региона.

Ранее Залужный в разговоре с американской газетой The Washington Post сообщил, что намерен захватить Крым, когда у него появятся необходимые средства. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел, что главком ВСУ словами о недостатке средств фактически забил гвоздь в обещания президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров.

Перед этим Зеленский заявил, что не может представить Украину без Крыма. По словам украинского лидера, пока полуостров остается территорией России, конфликт не закончен.