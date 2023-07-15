Врач рассказал о доступном способе помолодеть

Кардиолог Вячеслав Колиев заявил, что занятия спортом могут замедлить процессы старения

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Вячеслав Колиев рассказал о доступном способе помолодеть. Его слова приводит РИАМО.

Врач заявил, что занятия спортом очень важны для пожилых людей. Колиев подчеркнул, что физическая активность позволяет укрепить мышцы, костную ткань, снизить вероятность падения, травм, замедлить процессы старения и увеличить повседневную независимость. По его словам, год регулярных тренировок может помочь помолодеть на 10–15 лет.

В первую очередь внимание стоит уделять длительности занятий, чтобы израсходовать как можно больше калорий. Колиев уточнил, что расход энергии из запасов жировой ткани начинается уже после 30 минут ходьбы, плавания или езды на велосипеде.

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