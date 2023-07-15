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12:40, 15 июля 2023Мир

Лавров обсудил с МИД Таиланда возможность использования карт «Мир» в стране

Лавров обсудил с главой МИД Таиланда возможность использования карт системы «Мир» в стране

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с таиландским коллегой Доном Праматвинаем возможность использования карт российской платежной системы «Мир» на территории Таиланда. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня с моим коллегой, господином министром иностранных дел Таиланда, мы говорили о тех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы карты российской платежной системы "Мир" использовались здесь без каких-либо проблем. Это придаст дополнительный импульс увеличению туристического потока», — высказался Лавров.

Ранее 15 июля сообщалось, что глава МИД России в ходе торжественной церемонии открыл генеральное консульство на тайском острове Пхукет. Лавров назвал Таиланд одним из излюбленных мест отдыха россиян и добавил, что открытие генконсульства является важным, но не последним шагом по расширению российского присутствия в Юго-Восточной Азии.

Ранее стало известно, что в Венесуэле захотели разрешить оплату картой «Мир». Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал, что одним из первых мест, где можно будет расплачиваться картами этой платежной системы, скорее всего, станет остров Маргарита.

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    Олег Давыдов
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