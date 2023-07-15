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10:05, 15 июля 2023Спорт

В РФС рассказали о возможном проведении матча со сборной Бразилии

РФС заявил, что при определенных обстоятельствах матч со сборной Бразилии будет проведен

Фото: Felipe Mondino / Imago / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о возможном проведении матча со сборной Бразилии. Его слова приводит Sport24.

Митрофанов отметил, что на данный момент такой возможности нет, но переговоры с бразильской стороной ведутся. «Думаю, при определенных обстоятельствах матч будет проведен. Скорее всего, уже в следующем году. Это зависит от многих обстоятельств, и не только временных», — добавил он.

Ранее генсек РФС оценил вероятность проведения матча национальной сборной с командой Медиалиги. «Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений», — заявил Митрофанов и подтвердил решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не принимать участия в подобных матчах.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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