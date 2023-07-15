Экс-разведчик США Риттер: у НАТО остался только военный способ решения конфликта с Россией

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что у НАТО остался только военный способ решения конфликта с Россией, так как Москва успешно преодолела экономическое давление Запада. Об этом эксперт рассказал в эфире YouTube-канала The Geopolitics In Conflict Show.

«Сегодня российская экономика мощнее, чем когда-либо в истории, она процветает. Они расправились со всеми санкциями», — подчеркнул бывший разведчик.

Однако альянс не готов к такому радикальному развитию событий, отметил Риттер.

Ранее американский экс-разведчик заявил, что конфликт с Россией может закончиться для Украины только уничтожением правительства президента Владимира Зеленского и его гибелью. По мнению эксперта, судьба политика предрешена, так как после его краха Москва не позволит установившемуся в Киеве режиму существовать.

Также Риттер призвал США и НАТО пересмотреть заявление об оборонительной цели альянса. По его словам, присоединение Финляндии к альянсу вынуждает Россию защищать более обширную границу.