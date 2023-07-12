В США призвали НАТО пересмотреть свою цель

Экс-разведчик Риттер призвал НАТО пересмотреть заявление об оборонительной цели альянса

Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что НАТО следует пересмотреть заявление о своей цели. Об этом он высказался в социальной сети Twitter.

Риттер призвал США и НАТО пересмотреть заявление об оборонительной цели альянса.

«Первое: НАТО — оборонительный альянс. Второе — присоединение Финляндии к НАТО вынуждает Россию защищать более обширную границу. Зачем России беспокоиться о защите границ от альянса, который исключительно оборонительный по природе?» — отметил он.

Ранее глава МИД России Серей Лавров рассказал об ответе страны на вступление новых государств в НАТО. «Шаги мы предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные», — ответил российский министр на вопрос журналистов.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом блока. 11 июля стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на прием Швеции в НАТО.