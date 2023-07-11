Лавров рассказал об ответе России на вступление новых стран в НАТО

Лавров: Россия предпринимает адекватные меры в связи со вступлением в НАТО новых стран

Россия предпринимает адекватные шаги в ответ на вступление новых стран в НАТО. Об этом журналистам во вторник, 11 июля, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров. Его слова передает ТАСС.

«Шаги мы предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные», — ответил Лавров на вопрос представителей СМИ.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва поражена тем, с какой скоростью Швеция и Финляндия отказались от нейтрального статуса и преимуществ ради вхождения в альянс, и будет делать соответствующие выводы.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая 2022 года вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.

Процесс вхождения Швеции в альянс был приостановлен. Причиной стал отказ Турции согласовать заявку из-за акции сожжения Корана политическим активистом в Стокгольме. Также Анкара заявила, что Стокгольм не выдал сторонников Рабочей партии Курдистана, которых Турция считает террористами.

Однако 11 июля стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на прием Швеции в НАТО. По данным CNN Türk, Анкара может одобрить заявку на вступление страны в альянс до 21 июля.