Стал известен возможный следующий соперник сына Кости Цзю

vRinge: боксер Тим Цзю может провести защиту титула WBO против британца Джоша Келли

Австралийский боксер Тим Цзю может провести следующий бой против британца Джоша Келли. Об этом стало известно vRinge.

По информации источника, в ближайшее время у американца Джермелла Чарло отберут пояс Всемирной боксерской организации (WBO), а Цзю переведут из временного в постоянного чемпиона мира в первом среднем весе. В таком случае поединок с Келли станет титульным. При этом ранее Келли должен победить аргентинца Габриэля Корсо.

18 июня Цзю, старший сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, победил мексиканского боксера Карлоса Окампо. Он нокаутировал соперника на второй минуте боя. Таким образом, австралиец провел первую защиту временного титула.

Всего на счету Цзю 23 победы подряд, 17 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.