Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Нефтчи Б
Сегодня
14:00 (Мск)
Фенербахче
Кубок PARI Премьер
Маркета Вондроушова
Сегодня
16:00 (Мск)
Онс Жабер
Уимблдон (ж)
Торпедо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Россия - Мелбет Первая лига|1-й тур
Ислочь
Сегодня
20:00 (Мск)
Балтика
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Крылья Советов
Завтра
00:00 (Мск)
Урал
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
11:44, 15 июля 2023Спорт

Стал известен возможный следующий соперник сына Кости Цзю

vRinge: боксер Тим Цзю может провести защиту титула WBO против британца Джоша Келли

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

Австралийский боксер Тим Цзю может провести следующий бой против британца Джоша Келли. Об этом стало известно vRinge.

По информации источника, в ближайшее время у американца Джермелла Чарло отберут пояс Всемирной боксерской организации (WBO), а Цзю переведут из временного в постоянного чемпиона мира в первом среднем весе. В таком случае поединок с Келли станет титульным. При этом ранее Келли должен победить аргентинца Габриэля Корсо.

18 июня Цзю, старший сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, победил мексиканского боксера Карлоса Окампо. Он нокаутировал соперника на второй минуте боя. Таким образом, австралиец провел первую защиту временного титула.

Всего на счету Цзю 23 победы подряд, 17 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    В России завершился весенний призыв в армию

    Врач привела порядок действий при ожоге борщевиком

    Стало известно о плане США вовлечь Японию в конфликт вокруг Тайваня

    Экс-разведчик США рассказал о намеке Путина

    В российском городе медведь загрыз девушку

    Стал известен возможный следующий соперник сына Кости Цзю

    Десятки российских футбольных фанатов задержали из-за беспорядков в поезде

    Певица Жасмин раскрыла способы поддержания тела в форме

    Российские военные уничтожили лодки ВСУ при попытке форсировать Днепр

    Ехавших в лагерь детей из ДНР бросили на вокзале в Ростове-на-Дону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости