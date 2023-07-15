Усик рассказал о страхе Фьюри перед ним

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что британец Тайсон Фьюри боится его

Украинский боксер Александр Усик рассказал о страхе британца Тайсона Фьюри перед ним. Его слова приводит Sky Sports.

Усик заявил, что Фьюри, которого он назвал жадным пузом, боится его. «Давайте уже сделаем наш бой с Фьюри! Я готов. После того как я побью [Даниэля] Дюбуа, я готов», — отметил он.

28 июня сообщалось, что Фьюри отказался драться с Усиком на супертурнире в Саудовской Аравии, запланированном на декабрь 2023 года. Изначально боксеры должны были встретиться 29 апреля, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

