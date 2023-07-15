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13:46, 15 июля 2023Спорт

Попавшего в реанимацию ван дер Сара перевезли в Нидерланды

Попавшего в реанимацию экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» ван дер Сара перевезли в Нидерланды

Фото: Lee Smith / Action Images / Reuters

Попавшего в реанимацию бывшего вратаря сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эдвина ван дер Сара перевезли из Хорватии на родину. Об этом сообщается на сайте «Аякса».

Состояние 52-летнего голкипера остается стабильным, его жизни ничего не угрожает. Однако ван дер Сар по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии.

О госпитализации ван дер Сара стало известно 7 июля. У экс-игрока случилось кровоизлияние в мозг. По информации De Telegraaf, это произошло во время отпуска в Хорватии.

Ван дер Сар выступал за «Аякс» с 1990 по 1999 год. В составе клуба голкипер четыре раза побеждал в чемпионате Нидерландов, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В составе «Манчестер Юнайтед» вратарь играл с 2005 по 2011 год и стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четыре раза побеждал в чемпионате Англии, дважды брал Кубок английской лиги, три раза выигрывал Суперкубок Англии.

Вместе со сборной Нидерландов ван дер Сар дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы.

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    Дарья Коршунова
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