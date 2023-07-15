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23:05, 15 июля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Запорожье

«Страна.ua»: в Запорожье раздаются взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Stringer / Reuters

В подконтрольном Киеву городе Запорожье раздаются взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Подробностей произошедшего не приводится. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Как следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в подконтрольных Украине частях региона не объявлена.

В ночь на 15 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье произошли взрывы. По предварительным данным, там сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили базу горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, в районе Орехова Запорожской области был также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

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    Марина Совина
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