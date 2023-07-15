В подконтрольном Украине Запорожье произошли взрывы

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье произошли взрывы.

По его словам, «в Запорожье громко». Информацию о двух взрывах в областном центре подтвердило издание «Суспильне». По предварительным данным, там сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Издание «Зеркало Недели» в Telegram-канале сообщило, что ПВО сработала в Николаевской и Днепропетровской областях. В этих регионах, а также в Херсонской и подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Накануне днем по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первыми сигналы тревоги услышали жители Киева в 18:35, через минуту они распространились на Николаевскую, Харьковскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Спустя пять минут сирены охватили все украинские регионы.

