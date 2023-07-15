Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:19, 15 июля 2023Бывший СССР

В подконтрольном Украине Запорожье произошли взрывы

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Украине городе Запорожье

Фото: Pixabay

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье произошли взрывы.

По его словам, «в Запорожье громко». Информацию о двух взрывах в областном центре подтвердило издание «Суспильне». По предварительным данным, там сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Издание «Зеркало Недели» в Telegram-канале сообщило, что ПВО сработала в Николаевской и Днепропетровской областях. В этих регионах, а также в Херсонской и подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Накануне днем по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первыми сигналы тревоги услышали жители Киева в 18:35, через минуту они распространились на Николаевскую, Харьковскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Спустя пять минут сирены охватили все украинские регионы.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    У 92-летнего Ивана Краско в больнице начались галлюцинации. Что известно о состоянии народного артиста?

    В подконтрольном Украине Запорожье произошли взрывы

    Военкор заявил о невозможности ключевого этапа наступления украинских войск

    В Германии рассказали о ежедневных переговорах о мире на Украине

    Американские эксперты назвали Украину второсортным союзником НАТО

    Кандидат в президенты США призвал отказаться от вступления Украины в НАТО

    Стало известно о планах министра обороны Британии покинуть пост

    Сын госпитализированного актера Краско раскрыл подробности о его состоянии

    Американская нефтесервисная компания объявила о прекращении поставок в Россию

    Бывшего вице-губернатора Рязанской области арестовали за взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости