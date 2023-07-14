По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Первыми сигналы тревоги услышали жители Киева в 18:35 (совпадает с мск), через минуту они распространились на Николаевскую, Харьковскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Спустя пять минут сирены охватили все украинские регионы.

Ночью 14 июля стало известно о взрывах в Одесской области и Кривом Роге. Как сообщалось, в ряде регионов Украины действовала воздушная тревога.

Ранее сигналы тревоги были слышны по всей Украине 11 июля. Сирены распространялись с Киева, Винницкой и Днепропетровской областей, а в течение нескольких минут полностью охватили страну.