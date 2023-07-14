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18:45, 14 июля 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Первыми сигналы тревоги услышали жители Киева в 18:35 (совпадает с мск), через минуту они распространились на Николаевскую, Харьковскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Спустя пять минут сирены охватили все украинские регионы.

Ночью 14 июля стало известно о взрывах в Одесской области и Кривом Роге. Как сообщалось, в ряде регионов Украины действовала воздушная тревога.

Ранее сигналы тревоги были слышны по всей Украине 11 июля. Сирены распространялись с Киева, Винницкой и Днепропетровской областей, а в течение нескольких минут полностью охватили страну.

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    Кристина Есикова
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