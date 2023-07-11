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19:22, 11 июля 2023Бывший СССР

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сигнал об опасности прозвучал в 19:03 (совпадает с мск) в Херсонской области, далее распространился на Киев, Винницкую и Днепропетровскую области, а в течение нескольких минут охватил все регионы страны.

Ранее стало известно о взрывах в Одессе, случившихся в ночь на вторник, 11 июля. Той же ночью сирены звучали в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

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    Алевтина Запольская
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