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16:32, 15 июля 2023Спорт

Тренер рассказала о запрещенных беременным видах фитнеса

Эксперт Алена Грибанова заявила, что беременным запрещены высокоинтенсивные тренировки

Фото: Yulissa Tagle / Unsplash

Тренер Алена Грибанова рассказала о запрещенных беременным видах фитнеса. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Эксперт объяснила, что беременным противопоказаны высокоинтенсивные тренировки, так как они могут привести к гипоксии плода. «Во время интенсивных тренировок кровь распределяется от внутренних органов к работающим мышцам. Матка и плацента являются внутренними органами, а значит, доступ крови, кислорода и питательных веществ будет ограничен», — заявила она.

Также стоит отказаться от силовых тренингов, так как они всегда связаны с нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и увеличением внутрибрюшного давления. «Это может негативно влиять на внутриутробное развитие плода и течение беременности», — объяснила она.

Грибанова посоветовала избегать тренировок, которые предусматривают долгое нахождение в одном положении. «Дело в том, что во время беременности увеличиваться объем циркулируемой крови, а значит такие тренировки могут приводить к ухудшению ее оттока и способны привести к варикозу», — рассказала специалист.

Ранее кандидат медицинских наук Вячеслав Колиев назвал оптимальное количество спорта в неделю. Врач рекомендовал заниматься аэробикой примерно 150–300 минут в неделю независимо от возраста.

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