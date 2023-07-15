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07:42, 15 июля 2023Спорт

Кардиолог назвал оптимальное количество спорта в неделю

Кардиолог Колиев рекомендовал заниматься спортом примерно 150–300 минут в неделю

Фото: Unsplash

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Вячеслав Колиев назвал оптимальное количество спорта в неделю. Его слова приводит РИАМО.

Врач рекомендовал заниматься аэробикой примерно 150–300 минут в неделю независимо от возраста. Он уточнил, что если речь идет об интенсивной нагрузке, то продолжительность упражнений должна составлять 15–30 минут в день или полчаса-час умеренной физической активности.

Колиев добавил, что максимально допустимая интенсивность занятий определяется тем, насколько сильно во время них повышается пульс. От 220 надо отнять возраст человека, разностью будет предельное пороговое значение частоты сердечных сокращений.

3 июля врач травматолог-ортопед Константин Сергеев раскрыл опасность проработки одной группы мышц. Он заявил, что это приведет к дисбалансу в организме и проблемам со здоровьем.

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    Анастасия Борисова
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