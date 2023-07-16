Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:42, 16 июля 2023Бывший СССР

Минобороны России назвало число пораженных районов сосредоточения ВСУ

Минобороны: 93 района сосредоточения ВСУ за сутки были поражены российскими войсками

Фото: РИА Новости

93 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были поражены российскими войсками за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В военном ведомстве отметили, что удары по скоплению ВСУ наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

15 июля в Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России поразили склады боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Так, в районах населенных пунктов Ямполь (ДНР), Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины, близ Макаровка в ДНР ВС России уничтожили склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты потери украинской армии с начала спецоперации

    Американский генерал объяснил отсутствие прогресса контрнаступления ВСУ

    Минобороны России назвало число пораженных районов сосредоточения ВСУ

    В США назвали роспуск НАТО лучшим исходом для Украины

    Военкор рассказал о разозлившемся и захватившем опорный пункт ВСУ бойце

    В канцелярии Эрдогана рассказали о причинах поддержки расширения НАТО

    В Польше заявили о сотнях прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер»

    Три человека пострадали при стрельбе таксистов под Петербургом

    США выкупят у Тайваня списанные ракеты HAWK для отправки на Украину

    Талибы попросили Россию упростить выдачу виз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости