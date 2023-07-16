Минобороны России назвало число пораженных районов сосредоточения ВСУ

Минобороны: 93 района сосредоточения ВСУ за сутки были поражены российскими войсками

93 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были поражены российскими войсками за прошедшие сутки. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В военном ведомстве отметили, что удары по скоплению ВСУ наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

15 июля в Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России поразили склады боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Так, в районах населенных пунктов Ямполь (ДНР), Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины, близ Макаровка в ДНР ВС России уничтожили склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны ВСУ.