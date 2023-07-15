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14:01, 15 июля 2023Россия

Минобороны заявило о поражении складов боеприпасов ВСУ

МО РФ доложило о поражении складов боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В районах населенных пунктов Ямполь (ДНР), Малая Токмачка и Новосоленое Запорожской области поражены склады боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины, заявили в военном ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Макаровка в ДНР ВС России уничтожили склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны ВСУ.

14 июля Минобороны сообщило об уничтожении шести складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Склады были уничтожены в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Малокатериновка и Успеновка Запорожской области — они принадлежали 23-й, 33-й механизированным и 128-й горно-штурмовым бригадам Украины.

13 июля Минобороны отчиталось, что Вооруженные силы России ночью нанесли высокоточный ракетный удар по местам хранения украинских боеприпасов.

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    Алина Гончарова
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