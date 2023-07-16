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09:11, 16 июля 2023Спорт

Непобежденная россиянка выиграла дебютный бой в UFC

Непобежденная россиянка Виктория Дудакова выиграла дебютный бой в UFC против Истелы Нунес

Фото: Dylan Nolte / Unsplash

Непобежденная россиянка Виктория Дудакова выиграла дебютный бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дудакова оказалась сильнее бразильянки Истелы Нунес. Встреча прошла на турнире UFC Vegas 77 в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой российской спортсменки техническим нокаутом в первом раунде.

Всего в активе 24-летней Дудаковой семь побед в профессиональной карьере и ни одного поражения. 31 августа 2022 года она выиграла отборочный турнир Dana White’s Contender Series и получила контракт с UFC. Тогда россиянка победила бразильянку Марию Сильву единогласным решением судей.

На счету 30-летней Нуньес шесть побед и пять поражений. Еще один бой с ее участием признан несостоявшимся.

В параллельном бою россиянин Альберт Дураев уступил представителю Южной Кореи Пак Чон Ену. Кореец провел успешный удушающий прием во втором раунде и одержал свою 17-ю победу при пяти поражениях. Для Дураева этот проигрыш стал пятым в карьере при 16 победах.

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    Ксения Курашкина
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