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06:33, 16 июля 2023Наука и техника

Создан выявляющий нарушения мозга за секунды инструмент

JAMA Network Open: создана выявляющая нарушения мозга за секунды технология

Фото: Anna Altukhova / Russian Look / Globallookpress.com

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио создали инструмент на основе искусственного интеллекта, который выявляет нарушения в мозге по снимкам МРТ всего за несколько секунд. В конечном итоге это позволит специалистам диагностировать заболевания головного мозга на более ранних стадиях. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Новая технология исследует пространства под названием EPV, заполненные спинномозговой жидкостью, которые окружают артерии и вены. Эти участки являются биомаркером заболевания мелких сосудов головного мозга, которое может привести к инсульту и деменции.

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В ходе тестирования авторы проанализировали данные 1026 человек. Нейросеть на основе глубокого обучения позволила точно определить количество каждого отдельного EPV и выявить все патогенные сосуды у пациентов. До появления этого инструмента EPV не учитывались из-за сложности их подсчета на МРТ-снимках — на одном изображении человека среднего возраста может быть до 600 таких участков, а чтобы их все изучить врачу потребовалось бы несколько часов. В то же время алгоритм может распознавать эти области, указать их точное местоположение, количество и объемы.

В марте 2023 года сотрудники Мичиганского университета представили нейросеть, которая определяет мутации раковых клеток в головном мозге менее чем за 90 секунд.

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    Елена Апазиди
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