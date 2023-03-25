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00:30, 25 марта 2023Наука и техника

Нейросеть научилась предсказывать мутации раковых клеток за 90 секунд

Nature Medicine: разработана нейросеть для определения генетических мутаций рака мозга

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Специалисты из Мичиганского университета в сотрудничестве с исследователями из Нью-Йоркского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско научили нейросеть предсказывать мутации раковых клеток головного мозга менее чем за 90 секунд. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Искусственный интеллект под названием DeepGlioma использует загруженные изображения для анализа образцов опухоли, взятых во время операции. Идея создания этого проекта — объединить нейросеть с гистологией — зародилась еще в 2019 году. В результате технология позволяет быстро определить наличие генетических мутаций патологических клеток со средней точностью более 90 процентов.

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В процессе эксперимента были задействованы данные около 150 пациентов с диффузной глиомой — наиболее распространенной и смертельно опасной первичной опухолью головного мозга.

До появления DeepGlioma медики не обладали возможностью выявлять генетические риски у злокачественных новообразований во время операции. Молекулярные исследования опухолей особенно важны для пациентов с раком мозга, поскольку в зависимости от их типа классификации возможно определить оптимальный метод лечения и последствия хирургического вмешательства.

Так, например, для больных астроцитомой можно выиграть в среднем пять лет при полном удалении опухоли по сравнению с другими подтипами диффузной глиомы. Однако обычно молекулярная диагностика доступна далеко не во всех медицинских центрах, а там, где доступна, может занять недели.

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Елена Апазиди
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