Глава ФТР Тарпищев оценил заявление организаторов турнира в Польше словами «будет скандал»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил обращение организаторов польского турнира к российским игрокам. Слова функционера приводит ТАСС.

«Это политика, надо внимания не обращать нам на нее, а играть и делать свое дело. Если виза есть — надо ехать. Не пустят — будет скандал», — заявил Тарпищев.

Ранее 16 июля организаторы турнира серии «Челленджер» в польской деревне Козерки опубликовали обращение к российским и белорусским теннисистам с просьбой отказаться от участия в соревнованиях. «Учитывая ситуацию на Украине, просьба не подавать заявки на участие в турнире, представляющих такие страны, как Россия и Белоруссия», — заявили они.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.