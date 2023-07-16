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11:50, 16 июля 2023Спорт

Организаторы теннисного турнира в Польше попросили россиян отказаться от участия

Организаторы теннисного челленджера в Польше попросили россиян отказаться от участия

Фото: Renith R / Unsplash

Организаторы попросили российских теннисистов отказаться от участия в турнире серии «Челленджер» в польской деревне Козерки. Об этом говорится в сообщении на сайте мероприятия.

«Учитывая ситуацию в Украине, просьба не подавать заявки на участие в турнире, представляющих такие страны, как Россия и Белоруссия», — заявили организаторы. Они подчеркнули, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к соревнованиям.

Весной 2022 года теннисистам из России и Белоруссии запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В 2023 году они были допущены к старту.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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    Андрей Стрельцов
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