Эксперты дали советы по восстановлению формы после отпуска

Эксперты Shape советуют занятия по системе Табата для восстановления формы после отпуска

Эксперты журнала Shape дали советы по восстановлению формы после отпуска. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты порекомендовали интервальные тренировки по системе японского доктора Изуми Табата. Каждый интервал в ней состоит из двадцатисекундного упражнения, выполняемого с максимально возможной интенсивностью, и десятисекундного отдыха. Цикл повторяется восемь раз, таким образом занятие длится четыре минуты. «Это один из самых простых и эффективных способов повышения общей работоспособности за короткий период времени», — подчеркнули они.

В зависимости от уровня физической подготовки длительность занятия и интервалов можно корректировать. «Установите лимит времени, скажем, 20-30 минут и постарайтесь выполнить как можно больше упражнений в течение этого лимита времени», — отметили эксперты. Завершить тренировку они посоветовали короткими, интенсивными упражнениями, требующими максимального приложения сил.

Кроме того, специалисты обратили внимание на пользу специй в рационе. По их словам, самыми активными жиросжигателями являются куркума и корица. «Попробуйте добавить в пищу немного корицы, чтобы поддерживать необходимый уровень сахара в крови и скорость метаболизма», — добавили они. Во время отпуска эксперты порекомендовали практиковать отход от стола после утоления чувства голода.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Вячеслав Колиев рассказал о доступном способе помолодеть. Он заявил, что физическая активность позволяет укрепить мышцы, костную ткань, снизить вероятность падения, травм, замедлить процессы старения и увеличить повседневную независимость. По его словам, год регулярных тренировок может помочь помолодеть на 10–15 лет.