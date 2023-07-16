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10:54, 16 июля 2023Спорт

Эксперты дали советы по восстановлению формы после отпуска

Эксперты Shape советуют занятия по системе Табата для восстановления формы после отпуска

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Эксперты журнала Shape дали советы по восстановлению формы после отпуска. Рекомендации приведены на сайте издания.

Специалисты порекомендовали интервальные тренировки по системе японского доктора Изуми Табата. Каждый интервал в ней состоит из двадцатисекундного упражнения, выполняемого с максимально возможной интенсивностью, и десятисекундного отдыха. Цикл повторяется восемь раз, таким образом занятие длится четыре минуты. «Это один из самых простых и эффективных способов повышения общей работоспособности за короткий период времени», — подчеркнули они.

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В зависимости от уровня физической подготовки длительность занятия и интервалов можно корректировать. «Установите лимит времени, скажем, 20-30 минут и постарайтесь выполнить как можно больше упражнений в течение этого лимита времени», — отметили эксперты. Завершить тренировку они посоветовали короткими, интенсивными упражнениями, требующими максимального приложения сил.

Кроме того, специалисты обратили внимание на пользу специй в рационе. По их словам, самыми активными жиросжигателями являются куркума и корица. «Попробуйте добавить в пищу немного корицы, чтобы поддерживать необходимый уровень сахара в крови и скорость метаболизма», — добавили они. Во время отпуска эксперты порекомендовали практиковать отход от стола после утоления чувства голода.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Вячеслав Колиев рассказал о доступном способе помолодеть. Он заявил, что физическая активность позволяет укрепить мышцы, костную ткань, снизить вероятность падения, травм, замедлить процессы старения и увеличить повседневную независимость. По его словам, год регулярных тренировок может помочь помолодеть на 10–15 лет.

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    Андрей Стрельцов
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