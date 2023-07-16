Путин поиронизировал над зависимостью европейских политиков от США

Путин заявил, что европейские политики готовы сделать все, что им скажут из-за океана

Европейские политики при принятии решений полностью зависят от указаний, которые получают из США. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Путина, лидеры европейских государств готовы сделать все, что им скажут из-за океана.

«Если им [европейским политикам] завтра скажут: "Мы решили всех вас повесить!", то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: можно ли это сделать на веревках национального производства?» — поиронизировал он.

При этом президент шутливо отметил, что даже в такой ситуации представители Европы потерпели бы фиаско, поскольку Вашингтон едва ли упустил бы столь крупный заказ для своей текстильной промышленности.

Ранее Путин заявил, что Россия оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их украинскими войсками. Он отметил, что страна обладает достаточным запасом различных видов кассетных боеприпасов.