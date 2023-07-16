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13:12, 16 июля 2023Спорт

Лучший бомбардир «Зенита» ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак»

Малком заявил, что не перешел бы в «Спартак» и за зарплату 20 миллионов евро за сезон

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Лучший бомбардир «Зенита» Малком ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак». Его слова приводит «РБ Спорт».

«Перешел бы в "Спартак" с зарплатой 20 миллионов евро за сезон? Ха-ха-ха. Нет, нет», — заявил 26-летний бразилец.

24 февраля стало известно, что Малком получил российской гражданство. Кроме того, российский паспорт выдали еще одному бразильцу клуба Клаудиньо.

Малком пополнил состав петербургской команды в 2019 году. Вместе с сине-бело-голубыми он четыре раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка России в 2020 году. В сезоне-2022/2023 он забил 25 мячей и отдал семь голевых пасов, став самым результативным игроком команды.

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    Андрей Стрельцов
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