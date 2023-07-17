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09:12, 17 июля 2023Спорт

16-летняя российская теннисистка поднялась на 36 строчек в рейтинге WTA

16-летняя Мирра Андреева поднялась на 36 строчек в рейтинге WTA и впервые вошла в топ-100

Фото: Susan Mullane / USA TODAY Sports / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на 36 строчек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный список лучших спортсменов представлен на сайте организации.

После Уимблдона 2023 года 16-летняя Андреева впервые вошла в топ-100 и расположилась на 66-м месте. Ранее она занимала 102-ю строчку. Первая ракетка России Дарья Касаткина, которая до начала турнира держалась на десятом месте, переместилась на 11-ю позицию.

Еще две россиянки — Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова — в обновленном рейтинге опустились на две позиции, на 14-е и 17-е место соответственно. Анастасия Павлюченкова вернулась в топ-100, поднявшись на 23 строчки.

10 июля Андреева уступила американке Мэдисон Кис в матче 1/8 финала Уимблдона 2023 года. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Ранее российский теннисист Даниил Медведев назвал исключительными результаты 16-летней спортсменки. «Одно дело — играть в хороший теннис, другое — стабильно выигрывать матчи», — отметил он.

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    Ксения Курашкина
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