В Крыму запустили чат-бот для туристов после ЧП

Советник Крючков: крымские власти запустили чат-бот для туристов после ЧП

В Крыму запустили чат-бот для туристов после ЧП. Об этом сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Республиканским Центром управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма создан чат-бот для туристов», — уточнил он.

ЧП на Крымском мосту произошло утром в понедельник, 17 июля. Как сообщили в Минтрансе, со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, однако конструкции пролетов находятся на своих опорах. На место отправилась спецгруппа следователей.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту после ЧП возобновят к девяти утра понедельника.

Кроме того, крымские власти призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах после ЧП. Также сообщалось, что в республике действует оперативный штаб по взаимодействию с туристами.

