В Крыму запустили чат-бот для туристов после ЧП
В Крыму запустили чат-бот для туристов после ЧП. Об этом сообщил советник главы республики по информационным вопросам Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Республиканским Центром управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма создан чат-бот для туристов», — уточнил он.
ЧП на Крымском мосту произошло утром в понедельник, 17 июля. Как сообщили в Минтрансе, со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста, однако конструкции пролетов находятся на своих опорах. На место отправилась спецгруппа следователей.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту после ЧП возобновят к девяти утра понедельника.
Кроме того, крымские власти призвали туристов по возможности оставаться в гостиницах после ЧП. Также сообщалось, что в республике действует оперативный штаб по взаимодействию с туристами.