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09:23, 17 июля 2023Экономика

В одном из крупнейших онлайн-сервисов такси выросла доля китайских автомобилей

«Ситимобил»: почти треть таксистов сервиса ездят на китайских автомобилях

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Доля китайских автомобилей в одном из крупнейших онлайн-сервисов такси «Ситимобил» выросла до 30 процентов. Об этом со ссылкой на управляющего директора сервиса Дмитрия Коваленко сообщает РИА Новости.

В настоящее время почти треть партнеров сервиса используют для работы машины из КНР. По мере того, как действующие автомобили будут замещаться, доля китайского транспорта будет расти, добавил Коваленко.

По данным Bloomberg, с начала 2023 года Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР. По количеству ввезенных автомобилей она опережает прочие страны вдвое: с января по май Китай экспортировал в Россию 287 тысяч новых автомобилей. Годом ранее из КНР привезли порядка 162 тысяч машин.

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После ухода зарубежных производителей с рынка президент России Владимир Путин дал правительству поручение рассмотреть возможность использования в такси и каршеринге (кратковременной аренды машины с поминутной оплатой — прим. «Ленты.ру») автомобилей исключительно российского производства. Соответствующие ведомства должны разработать требования к локализации производства автомобилей для использования в этих сферах.

Крупнейшие сервисы такси и каршеринга в России уже заключили договоры на покупку собранных в России автомобилей «Москвич», заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Яндекс Go» получит три тысячи машин, а владелец «Ситимобил», компания People & People — две тысячи автомобилей.

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    Вячеслав Агапов
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