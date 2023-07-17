Раскрыты возможные модели атаковавших Крымский мост дронов

Аналитик Ераносян: Крымский мост могли атаковать норвежские дроны Kongsberg Defence

Атаку на Крымский мост могли совершить дроны норвежского производства Kongsberg Defence. Возможные модели аппаратов в эфире радиостанции «Говорит Москва» раскрыл эксперт бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.

«Это дроны надводного типа, которые могут запускаться с берега либо с какого-то судна. Длина около 5,5 метра, взрывчатки там может быть от 60 до 200 килограммов», — отметил аналитик.

Кроме того, по его мнению, речь может идти об устройствах украинского производства «Микола-3». Указанный морской ударный беспилотник создан на основе австрийского двигателя, он способен работать автономно до 80 часов.

Ераносян также предположил, что террористическая команда действовала вблизи локации самой атаки, к примеру, с берега, а сам аппарат мог быть собран или доставлен к мосту по частям. Специалист также выразил мнение, что правоохранительным органам необходимо проверить ближайшие эллинги, ангары и гаражи, так как диверсанты могли работать с территории Крыма.

Ранее источник в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта сообщил, что Крымский мост восстановят за две-три недели. Он сослался на предварительные результаты экспертиз на месте происшествия.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что примерно в 3:05 по московскому времени мост атаковали два надводных беспилотника Украины, в результате чего было повреждено железнодорожное полотно. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.