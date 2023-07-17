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12:00, 17 июля 2023Россия

Путину представили доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту

Песков: президенту Путину представили доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Unsplash

Президенту России Владимиру Путину представили доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что глава государства заслушал доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, руководителя ФСБ Александра Бортникова, министра транспорта Виталия Савельева и губернатора Крыма Сергея Аксенова о последствиях атаки на Крымский мост.

Были даны распоряжения по организации движения транспорта на Крымском направлении, обеспечению помощи и содействия находящимся в пути людям, подчеркнул Песков.

Кроме того, по его словам, Путин поручил организовать ремонтно-восстановительные работы. «Мы знаем, кто стоит за терактом на Крымском мосту, отдаем отчет в коварности киевского режима», — сказал представитель Кремля.

Глава Крыма сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту утром в понедельник, 17 июля. Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) пояснили, что два надводных украинских беспилотника атаковали Крымский мост.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

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    Анна Щербакова
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