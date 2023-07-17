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19:43, 17 июля 2023Ценности

Блогерша удалила филлеры из губ и осталась с внешностью Гомера Симпсона

TikTok-блогерша Аято удалила филлеры из губ и осталась с внешностью персонажа «Симпсонов»

Кадр: @tryitordont

Блогерша Аято (фамилия неизвестна) сделала коррекцию губ и осталась с внешностью персонажа мультфильма «Симпсоны» Гомера. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @tryitordont рассказала, что наполнитель для губ мигрировал после их увеличения, вследствие чего она решила удалить препарат. Затем она продемонстрировала результат проведенной процедуры. На размещенных кадрах видно, что губы юзерши стали чрезмерно большими, а на лице появился отек.

«Я просто хотела решить проблему с вытекшим филлером, а получила губы еще большего размера», — посетовала она. При этом девушка уточнила, что на вторые сутки после манипуляции пропорции лица стали прежними.

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Ролик стал вирусным и набрал более 34 тысяч просмотров. Пользователи сети удивились внешнему виду Аято в комментариях под постом. «Ты похожа на Гомера Симпсона», «По-моему, ты как герои из "Гринча"» — иронично заявили они.

Ранее в июле блогерша Ава Остин показала чересчур большое лицо после неудачного увеличения губ. Инфлюэнсерша рассказала, что увеличила губы в салоне красоты, вследствие чего у нее возникла аллергическая реакция. На размещенных кадрах видно, что подбородок, шея и губы юзерши приобрели неестественные формы и чересчур большие размеры.

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    Екатерина Ештокина
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