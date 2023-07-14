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18:43, 14 июля 2023Ценности

Блогерша показала чересчур большое лицо после неудачного увеличения губ

TikTok-блогерша Ава Остин показала чересчур большое лицо после увеличения губ

Фото: @the_ava_austen

Блогерша Ава Остин сделала неудачную коррекцию губ у косметолога и показала неожиданные последствия на лице. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 228 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @the_ava_austen рассказала, что увеличила губы в салоне красоты, вследствие чего у нее возникла аллергическая реакция. На размещенных кадрах видно, что подбородок, шея и губы юзерши приобрели неестественные формы и чересчур большие размеры.

Ролик стал вирусным и набрал более 140 тысяч просмотров. «О черт, ощущение, что вы разрушили улей», «Какой ужас», «Выглядите мило», — заключили пользователи сети в комментариях под постом.

В июне врач назвала россиянкам главные ошибки при увеличении губ. Эксперт пояснила, что к нежелательному результату могут привести неправильно подобранный филлер или введение чрезмерного количества препарата.

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    Екатерина Ештокина
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