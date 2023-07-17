На Украине захотели представить к награде причастных к атаке на Крымский мост

Депутат Рады Гончаренко предложил наградить причастных к атаке на Крымский мост

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко призвал наградить причастных к атаке на Крымский мост. Об этом украинский парламентарий высказался в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждение пролета моста является «огромным успехом Украины», а все причастные к этому «должны быть представлены к высшим государственным наградам».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что ЧП на Крымском мосту произошло возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края, в результате чего движение по переправе было остановлено. Вероятной причиной инцидента называют взрывы. Повреждения также получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок пострадал, родителей спасти не удалось.

Позднее «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности республики (СБУ) сообщило, что атака на Крымский мост была специальной операцией СБУ и Военно-морских сил Украины, в рамках которой использовались надводные дроны.

В украинском Главном управлении разведки (ГУР) не стали комментировать причины случившегося, назвав Крымский мост «излишней конструкцией» и процитировав таким образом слова главы ГУР Кирилла Буданова.