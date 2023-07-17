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18:35, 17 июля 2023Спорт

Легкоатлет-чемпион рассказал о продаже квартиры ради возобновления тренировок

Легкоатлет Лысенко рассказал о продаже квартиры ради тренировок для возвращения в спорт

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпион мира в прыжках в высоту в помещении Данил Лысенко рассказал о сложностях возвращения в спорт после отстранения из-за пропуска допинг-тестирований и фальсификации данных. Его слова передает «Матч ТВ».

Россиянин поделился, что после отстранения его финансы закончились и ему пришлось искать другую работу. Легкоатлет отметил, что ему советовали начать тренировать, но он не был к этому готов.

Лысенко рассказал, что за это время успел поработать в службе доставки и банке, а также личным водителем. После этого он принял решение возобновить тренировки. «Чтобы тренироваться дальше, нужны были средства. Продал квартиру в родном городе Бирске», — рассказал он.

2 июля Лысенко одержал победу на открытом легкоатлетическом турнире «Мы вместе» в Белоруссии. Спортсмен взял высоту 2,33 метра и повторил лучший результат сезона в мире.

В августе 2018 года Лысенко был отстранен от международных соревнований из-за пропуска трех допинг-тестов. В июле 2021-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал атлета на шесть лет (из которых два года — условно) за нарушения антидопинговых правил и вмешательство в процесс управления результатами. По итогам расследования выяснилось, что спортсмен предоставил поддельные документы о том, почему не смог сдать допинг‑тесты.

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    Дарья Коршунова
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