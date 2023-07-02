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16:25, 2 июля 2023Спорт

Российский прыгун в высоту повторил лучший результат сезона в мире

Прыгун в высоту Данил Лысенко взял высоту 2,33 и повторил лучший результат сезона в мире

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко одержал победу на открытом легкоатлетическом турнире «Мы вместе» в Белоруссии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен взял высоту 2,33 метра, это лучший результат нынешнего сезона в мире, который является нормативом для квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже. До Лысенко на 2,33 метра прыгали его соотечественник Илья Иванюк, австралиец Джоэль Баден, американец Джувон Харрисон и южнокореец У Сан Хек.

Второе место на турнире «Мы вместе» занял белорус Дмитрий Набоков, третьим стал россиянин Матвей Рудник. Оба показали одинаковый результат 2,20 метра, но представитель Белоруссии совершил меньше попыток.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

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    Алексей Гусев
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