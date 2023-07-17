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21:29, 17 июля 2023Спорт

Марио Фернандес выступил с заявлением после перехода в «Зенит»

Марио Фернандес объяснил, что перешел в «Зенит» из-за нежелания ЦСКА платить компенсацию

Защитник Марио Фернандес выступил с заявлением после перехода в «Зенит». Его слова передает «Чемпионат».

Футболист рассказал, что в мае 2022 года расторг контракт с ЦСКА, а в начале 2023 года свободным агентом перешел в бразильский «Интерасьонал». Новая команда добавила в соглашение пункт об отступных в случае продажи игрока в другой клуб.

21 апреля Фернандес досрочно покинул «Интерасьонал» по личным причинам и начал вести переговоры о возвращении в ЦСКА. В московском клубе заявили о нежелании платить компенсацию и предложили игроку оплатить часть сделки из собственных средств.

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    Дарья Коршунова
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