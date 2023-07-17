«Зенит» объявил о переходе Фернандеса

«Зенит» подписал контракт с Фернандесом на один год с возможностью продления на сезон

«Зенит» объявил на своем официальном сайте о переходе бразильского защитника Марио Фернандеса.

«Футбольный клуб "Зенит" приветствует Марио Фернандеса в Петербурге и желает новых титулов в сине-бело-голубых цветах!» — сказано в заявлении команды. Соглашение с игроком подписали на один год с возможностью продления на сезон.

Права на Фернандеса принадлежат ЦСКА. Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо ранее рассказал, что зимой стороны договорились о фактическом расторжении контракта и заключили джентльменское соглашение не объявлять об этом, так как это было невыгодно команде.

В 2023 году защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам. С 2017 года защитник привлекался к матчам за сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.