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17:32, 17 июля 2023Спорт

Фернандес прокомментировал переход в «Зенит»

Марио Фернандес рассказал, что для него большая честь и гордость выступать за «Зенит»

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Защитник Марио Фернандес прокомментировал переход в «Зенит». Его слова приводятся на сайте клуба.

Футболист заявил, что он и его семья очень рады, что будут жить в Санкт-Петербурге. Спортсмен отметил, что тренировочная база «Зенита» впечатлила его инфраструктурой.

«Партнеры по команде замечательно приняли меня: с кем-то я был знаком по сборной России, против многих зенитовцев играл прежде, и то, что я теперь буду выступать с ними бок о бок — большая честь и гордость для меня», — рассказал Фернандес.

Ранее 17 июля «Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. С января 2023 года защитник играл в аренде за бразильский «Интернасьонал», однако 21 апреля досрочно покинул клуб по личным причинам.

С 2017 года Фернандес привлекался к матчам за сборную России. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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    Дарья Коршунова
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