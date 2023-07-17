Очевидцы описали обстановку в районе Крымского моста после теракта

РБК: очевидцы рассказали о пробках у Керченской переправы после теракта на Крымском мосту

После теракта на Крымском мосту возле Керченской переправы образовались большие пробки. Обстановку в районе взрыва описали очевидцы в беседе с РБК.

Как рассказал один из водителей, в порту скопилось много грузовых и легковых автомобилей. «Машины [со стороны Крыма] после взрыва моста отправили в порт "Керчь" — все стоят на жаре, в том числе с детьми, на мост никого не пускают», — поделился россиянин.

Он также сообщил, что в кафе резко выросли цены. Со слов мужчины, стоимость воды подскочила в два раза — с 50 рублей до 80-100 рублей.

Другая россиянка рассказала, что со стороны Краснодарского края застрявшим в пробке людям раздают воду. «До переправы 20 километров. Стоим, как и все машины, ждем, пока возобновят работу. Машин очень много. Конца и края нет», — сообщила она, описав обстановку как напряженную.

Еще один мужчина, направлявшийся в сторону переправы, сообщил, что, узнав в четыре утра о теракте, решил остановиться и подождать новостей. «Сейчас стоим уже больше девяти часов. На обочине стоит больше 100 машин и тоже ждут. Кто-то уже пикники здесь устраивает. Кто-то на капоте еду раскладывает, кто-то на обочине что-то стелет, и там сидят», — сказал он.

Россиянин добавил, что сотрудники ГИБДД разворачивают тех, кто едет в сторону моста. По его словам, пропускаются только автобусы с людьми и грузовые автомобили.

Поезда, которые остановили у Крымского моста после теракта, начали пропускать спустя несколько часов. Родственница одной из пассажирок сообщила, что состав, в котором ехала ее сестра, простоял четыре часа. Пассажиры ждали, пока будет проверено железнодорожное полотно. «Товарные поезда по мосту гоняли, проверяли, все ли хорошо. Проверяли пассажирские поезда зеркалами под вагонами», — рассказала женщина. Поезда возобновили движение примерно в девять утра.

Ранее очевидица описала «Ленте.ру» первые минуты после теракта на Крымском мосту. Она рассказала, что автомобили стали разворачивать почти сразу после взрыва. Момент детонации был слышен в начале конструкции, сообщила женщина, добавив, что также наблюдала дым.

О происшествии на Крымском мосту в понедельник сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Национального антитеррористического комитета, сооружение было атаковано двумя беспилотными надводными катерами в 3:17 ночи. В свою очередь, в Следственном комитете заявили, что теракт совершили спецслужбы Украины.